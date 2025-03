Riigi abikäsi kortermajade renoveerimisel Järvamaalt on saanud positiivse rahastusotsuse 17 korteriühistut

„Viimased aastad on tõestanud, et Eesti inimeste tahe oma kodud korda teha on suur ning isegi kasvutrendis. Hea meel on tõdeda, et eraldi tähelepanu Ida-Virumaale on tõstnud seal renoveerimisaktiivsust. Loodan, et ka saartel saab renoveerimine peagi suurema hoo sisse, et ka seal oleks veelgi rohkematel inimestel energiat säästvad ja kaasaegsed kodud,“ sõnas taristuminister Vladimir Svet. „See toetus panustab mitte ainult inimeste heaolusse, vaid ka Eesti ehitusturu arengusse ning tuhandetesse uutesse töökohtadesse – koos omaosalusega küündib investeeringute kogumaht 435 miljoni euroni.“