Suvesoojus kestab nädala keskpaigani

Esmaspäeval ulatub Kesk-Euroopast madalrõhkkonna serv ikka Läänemere äärde, kaguvoolus lisandub niiskust ja pilvi on enam. Kohati sajab hoovihma, võimalus on suurem Eesti lääne- ja põhjaservas. Idakaare tuul tugevneb eelkõige põhjarannikul. Õhutemperatuur on öösel 11..15, madalamates kohtades langeb veidi alla 10°C, päeval 22..26, meretuulega rannikul ikka alla 15°C.