Nad rääkisid filmi valmimisest ja selgitasid, millised kohad on võtteplatsil reaalselt olemas ja mis loodi järeltöötluses. Näiteks on filmi-Vargamäe ümber põllumaa, aga filmis saab näha soid. Samamoodi on Oru talu hoonete asemel reaalsuses vaid sinised majamaketid.