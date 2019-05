Nüüdseks on kõikidel kooridel ja tantsurühmadel teada, kes pooleteise kuu pärast Tallinnasse, laulu- ja tantsupeole pääsevad. Ent pidu pole sugugi veel valmis, just praegu tehakse veel viimaseid ettevalmistusi nii proovisaalis, supiköögis kui ka tantsumurul, et kõik peoks kenasti valmis saaks.