Soojatootja sai tõhusa kaugküttesüsteemi tunnistused

N.R. Energy juhatuse liikme Ahto Tisleri sõnul tunnustab tõhusa kaugküttesüsteemi märgiste saavutamine ettevõtte senist tegevust, millega on viimase kümne aasta jooksul investeeritud kaugküttesüsteemidesse üle Eesti ligi 15 miljonit eurot.

„Pingutame, et pakkuda klientidele keskkonnasõbralikult toodetud soojusenergiat, väiksemaid soojuskadusid, puhtamat õhku ja seetõttu ka taskupärasemat hinda,“ kinnitas Tisler. “Kuna tegeleme peamiselt väiksemates Eesti asulates, siis on mahukate investeeringute elluviimine meie jaoks keerulisem, kui see oleks suure hulga soojatarbijatega suurlinnades. Seda enam hindame tunnustust, mille ühing meile omistas.“