Üle 1200 hooldustöötaja on saanud erialase väljaõppe, pooltuhat vajab täiendõpet

„Me ei usaldaks jätta oma lapsi lasteaeda, kus nad oleksid väljaõppeta inimeste hoole all. Sama lugu on meie hooldust vajavate eakatega, kellele soovime parimate oskustega südamlikke hooldajaid. Tuleva aasta 1. jaanuarist hakkavadki hooldekodudele kehtima tegevusloa nõuded, mille üks olulisim osa on miinimumnõuded hooldustöötajate kvalifikatsioonile,“ kirjutab hoolekande osakonna peaspetsialist Ketri Kupper.