Uued 100- ja 200-eurosed antakse ringlusesse

Alates 28. maist on uued 100- ja 200-eurosed seaduslikud maksevahendid, mille vastuvõtmisest ei tohi kaupmehed keelduda. Uute pangatähtede kasutuselevõtuks tuleb kauplustes uuendada rahakäitlusseadmeid ja autentimisvahendeid, teatas keskpank.

Uued 100- ja 200- eurosed pangatähed on 5-, 10-, 20- ja 50-eurose järel teise seeria europangatähtede viimased kaks nimiväärtust, suuremaid nimiväärtusi ringlusse ei lasta. Teise seeria 100- ja 200-eurosel pangatähel kasutatakse uusi innovaatilisi turvaelemente.

Uute pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb pangatähte katsuda, vaadata ja kallutada. Hõbedase riba ülaosas paikneval satelliithologrammil on näha nimiväärtuse ümber liikuvad väikesed euro sümbolid, mis muutuvad otseses valguses selgemaks. Peale selle on hõbedasel ribal Europe portree, arhitektuuriline põhimotiiv ja suur euro sümbol.

Uuel 100- ja 200-eurosel pangatähel on tõhustatud kujul kasutusel ka smaragdroheline number. Seda turvaelementi kasutatakse küll kõigil teise seeria pangatähtedel, kuid 100- ja 200-eurosel kujutatud smaragdrohelisel numbril on näha ka euro sümbolid.

Esimese seeria 100- ja 200-eurosega võrreldes on muutunud uute pangatähtede kõrgus, see on nüüd sama mis 50-eurosel pangatähel. Pangatähtede pikkus jääb aga endiseks ning jätkuvalt kehtib põhimõte, et mida suurem on pangatähe nimiväärtus, seda pikem on rahatäht.

Kuna 50-, 100- ja 200-eurosed pangatähed on nüüd sama kõrgusega, on neid ka lihtsam sularahatöötluses kasutatavate seadmete abil töödelda. Ühtlasi on nende suurus nüüd kasutajasõbralikum – uued pangatähed mahuvad paremini rahakotti ja on kulumiskindlamad.