Iga viies kodulaen on võetud KredExi käendusel

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul on KredExi käendus muutnud kodu soetamise paljude inimeste jaoks lihtsamaks. „Näeme, et võimalus taotleda laenu väiksema omafinantseeringuga pakub meie klientidele järjest rohkem huvi. Valdavalt on KredExi lisatagatis abiks esimese kodu ostmisel, sest kinnisvara ost on suuremahuline tehing ning omafinantseeringuks vajaliku summa kogumiseks võib kuluda päris mitu aastat. Keskmine omafinantseeringu summa KredExi käendusega laenude puhul jääb suurusjärku 10 000 eurot, ilma täiendava käenduseta laenude puhul on see tunduvalt kõrgem – 30 000 eurot,“ ütles Pärgma ning lisas, et KredExi käendusega laenajatest enamus kuulub noore spetsialisti või noore pere sihtgruppi ning valdavalt on tegemist esimese kodu ostuga.