Tulgu taevast või pussnuge: rannavalvehooaeg algab tänasest

Terviseamet keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lauri Liepkalns vahendas siinse esinduse vaneminspektor Kadi Ruisolt saadud infot, et kõik seitse Järvamaa avalikku supluskohta (Paide linnas Paide ja Tarbja tehisjärved ning Matsimäe Pühajärv, Türi vallas Türi tehisjärv, Järva vallas Järva-Jaani tehisjärv, Väinjärv ning Rava paisjärv) on ka tänavu avalike supluskohtade nimistus.

„Suplusvett on analüüsitud (proovid võetud 15. mai) ning veekvaliteet on hea, kuid vesi on veel jahe,“ ütles ta. „Info vee kohta pannakse üles ka supluskohta aga tulemused on leitavad ka Terviseameti vee terviseohutuse infosüsteemi avalikul lehel. Veeproove võetakse läbi terve hooaja.“