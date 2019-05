Näituse kandev idee on Rene Viljati kogust pärinevate vanade fotode järgi uute fotode taaslavastus näitamaks kas aeg on nendes kohtades peatunud või edasi tuhisenud.

Fotokursuse juhendaja Andrus Kopliste ütles, et õpilaste ülesanne oli pildistada vanal fotol kujutatud kohta võimalikult samast asukohast, sama nurga all, samas valguses ning samal aastaajal. «Töid tehes õppisid noored tähele panema detaile ning said aru, kuidas üks või teine olukord fotot mõjutab,» selgitas ta.