Küll metsloomadel on palju sagimist: loodusemees jättis rajakaamera tiheda liiklusega ristmikule. Vaata, mis sai edasi!

„See oli nipiga otsitud koht,“ tunnistas Tarmo Mikussaar filmimiskoha kohta. „Üle jõe murdunud puu on üheks kindlaks põhjuseks, miks seal sedavõrd palju liikumist on. Videos nähatavad loomad, näiteks kährik, on need, kes kasutavad selliseid puid sillana. Ka ilves ei lähe üldjuhul otse veest läbi. Sõralised, nii metskits kui põdrad, käivad aga hoopis mööda jõge ja nende jaoks on sellised murdunud puud takistuseks, millega kohtudes tuleb pidada kinni ja ronida jõest välja. See on selline koht, mis peatab looma, vahet ei ole, kas ta käib puud kasutates üle jõe või tuleb mööda jõge, korraks kinni.“