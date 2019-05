Väätsa vollesari alustas suvehooaega

Turniiri korraldaja Ilmar Mõttus andis teada, et kohale tuli 41 mängijat. Kõige noorem seekord osalenud pallureist oli kuuendas klassi õppiv Robin Randrüüt, kes ei pidanud paljuks ka veteranide klassi esindajatega rinda pista. «Nii, et noortel võrkpallihuvilistel tasub igal juhul kampa lüüa, et mängukogemusi koguda,» märkis ta.