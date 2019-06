Statistika: viie aastaga on Eestist välismaal käinud 17 500 õpirändurit

„Erasmus+ on mõeldud kõigile. Õpirändesse võivad minna noored, õppurid ja haridustöötajad sõltumata vanusest, soost ning erialast! Kõigil on võimalus saada osa rahvusvahelisest kogemusest ja seeläbi ennast arendada,“ rääkis Hendrikson, kes on ise olnud vahetusüliõpilane Itaalias.

"Nüüdses maailmas on oluline näha laiemat pilti ja osata kriitiliselt hinnata ja mõtestada kõike, mis meid ümbritseb. Ma arvan, et see on üks olulisemaid elutarkusi, mida Erasmus+ annab,“ lisas ta.