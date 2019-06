Paide linna avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm ütles, et Paide tehisjärve ääres töötab sel suplushooajal neli rannavalvurit. Rannavalve on järve ääres tööl 1. juunist 31. augustini iga päeva kell 12–18.

Türi Halduse juhataja Enn Mäger ütles, et Türi tehisjärve ääres osutab rannavaleteenust AS G4S Eesti. Nagu Paides, on ka seal korraga tööl kaks rannavalvurit. Esmaspäeval pidasid oma töövahetust Taavo-Tamur Tubli ja Raivo Raudsepp (pildil).