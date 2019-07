Valgehobusemäel toimub ränkraske maastikurattakross

Valgehobusemäe pakub sportlastele tipptasemel rajal sõitmise võimalust juba kolmandat aastat. 2017. aastal viidi läbi Eesti meistrivõistlused ja eelmisel aastal toimus sealsamas karikasarja etapp. Valgehobusemäe krossirada on üks väheseid, mis on kogu hooaja vältel hooldatud ja tähistatud.

Eraldi tuleb ära märkida, et käesolevast aastast on sarjas ka alla 12 ja alla 10aastaste poiste-tüdrukute võistlusklassid. Nende võistlusklasside tarvis luuakse eraldi võistlusrada, mis ei ole füüsiliselt nii nõudlik ja tehniliselt nii keerukas kui vanemate võistlusklasside rada. Samas on rajal hulgaliselt põnevaid head koordinatsiooni ja osavust nõudvaid pisi-elemente. Eesmärk on noorematele lastele pakkuda põnevat rada, millel saab väikese harjutamise korral hakkama iga maastikuratast omav laps. Ehk siis - osavõtt ei eelda rattatrennis käimist.

MAATIKURATTAKROSS

Mis on olümpiakross ehk inglise keeles Cross-Country Olympic (lühend XCO)? Nagu nimigi viitab, on tegemist olümpiamängude kavas oleva maastikuratta krossisõiduga. See on maastikuratta kõige olulisem võistlusala. Olümpiamängude kavas on see alates 1996 aastast ja selle toimuvad igal aastal maailmameistrivõistlused ja maailmakarika etapid.

Võistlussõidud toimuvad võistlusklasside kaupa ühisstardist, kestavad eliitklassidel orienteeruvalt 1,5h. Sõidetakse maastikul, tõusude ja laskumiste rohkel, erinevat tüüpi tehniliste takistustega 4-5km pikkusel ringil. Raja keerukus eeldab stardieelseid põhjalike treeningsõite. Reeglina planeeritakse rada võimalikult väikesele maa-alale, et võistlus oleks pealtvaatajatele kergesti jälgitav.