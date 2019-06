Järvamaa teatrisuvi algas täna õhtul Ugala metsavennadraamaga

Lavastaja ja dramatiseerija Taago Tubin leiab, et need tegelased selles loos ei ole bandiidid ega kangelased, vaid tavalised inimesed kõigi oma hirmude ja nõrkustega. “Nad püüavad ebainimlikus piirsituatsioonis hakkama saada. Püüavad elada ja armastada, võideldes oma elamata jääva elu ängiga. Siin on armastust ja põnevust, aga üks olulisim teema on ideaalide purunemine, mis võiks tekitada küsimuse: kuidas käituksime ise, kui satuksime samasugustesse oludesse?” arutleb ta. Kui tõmmata paralleele 1944. aasta ja tänapäeva vahel, tõdeb Tubin: “Ma ei ole kindel, kas tänapäeva inimesed näiteks ikka varjaksid metsavendi, teades, et riskivad enda ja oma lähedaste surmaga. Võib-olla on aga oluline seda küsimust endalt küsida, sest vabadus, nagu me teame, on habras.”