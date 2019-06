Madalseiklusrada on nagu päris seiklustada, sel on omad raskusastmed ja elemendid, see kasutab ära pargipuid kui tugitalasid. Tavapärastest seiklusradadest eristab madalseiklustada asjaolu, et see kulgeb maapinnale oluliselt lähemal ja on seega sobivam ka pisematele turnimishuvilistele.