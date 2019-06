Pildid: Paide linna kõige korralikumat tänavalõiku ähvardab vihmavalingute tõttu minemauhtumine

Nüüd on neist tänavatest taas põhjust kirjutada ja seda neljapäevaste vihmavalingute tagajärgede tõttu. Nimelt on vesi Mündi ja Raudtee tänavate ristumiskoha juures kergliiklustee muldkehalt kraavi ära uhtunud omajagu pinnast. Ärauhutud materjali on kohati nii palju, et kergliiklustee asfaltkihi serv on alt õõnes. Vaata galeriist pilte.