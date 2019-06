Millist ilma ennustavad eri ilmaportaalid juuni teiseks pooleks?

Pool juunit on läbi ning suvepuhkuste kõrghooaeg on ees. Sel puhul on paslik vaadata, millist ilma ennustavad juunikuu teiseks pooleks eri ilmaportaalid. Heitsime pilgu venelaste gismeteo.ru, norrakate yr.ni ning Eesti oma ilmateenistuse ennustustele.