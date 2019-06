Rattaga linnas: kavalda varas üle turvalise lukustamisega

Vaikne kõrvaline tänav või populaarne kõnnitee?

Hawaii Expressi ekspert soovitab ratta kinnitada rahvarohkele tänavale. „On levinud arvamus, et ratas tuleks parkida kõrvalisse kohta, kust ükski varas seda otsima ei tuleks. Tegelikult on palju lihtsam valida ratta parkimiseks rahvarohke tänav. Möödakäivad inimesed ja oht jääda silma avalikele turvakaameratele muudavad vargad ärevaks,” kummutab rattaekspert müüdi.

„Kõige parem on ratas kinnitada kohta, kuhu juba on mõni jalgratas kinnitatud. Sellel on ka kaasrattureid motiveeriv eesmärk: kui sina oma ratta väga turvaliselt lukustad, on seal tõenäolisemalt mõni ratas, mis on pikanäpumehele kergem saak,” sõnab ta.

Mille külge ratas kinnitada?

Kuigi viimastel aastatel on tehtud mitmeid edusamme, on korraliku suurusega rattaparkla Eesti linnapildis endiselt haruldus. Kui läheduses ei paista ühtki rattahoidjat ega -parklat, siis on Kanepi sõnul hea variant kinnitada oma ratas tänavavalgusti või liiklusmärgi külge.

„Liiklusmärgi puhul peab tähele panema, et ratas on ainult nii hästi kinnitatud, kui objekt, mille küljes ta on. Kinnitamisel peab veenduma, et märk ei tuleks kergesti maast või betoonaluse seest lahti,” ei pea Kanepi liiklusmärki alati parimaks variandiks.

Õige viis kinnitamiseks

Kanepi sõnul näeb ta linnapildis tihti, et ratas on küll lukustatud, kuid valesti. „Levinud viga on kinnitada lukk ümber ratta, unustades kinnitada raam. Sellise lukustuse puhul monteerib varas lihtsalt ratta ülejäänud osade küljest lahti ning jätab sinnapaika. Teine reegel, mille vastu sageli eksitakse, on luku asukoht. Ideaalne asukoht on ratta keskosas, sadulast allpool. Nii on see kõige raskemini ligipääsetav ja seda keerukam on lukku lõhkuda. Mida ebamugavam ligi pääseda, seda parem,” annab Kanepi nõuandeid, kuidas kõige turvalisemalt ratast kinnitada.

Ettevaatusabinõud

„Päevasel ajal justkui valvavad su ratast ka teised möödakäijad, aga öösiti on palju vähem inimesi liikumas ning ka varastel kergem tegutseda. Kui peadki ratta üleöö õue jätma, tasub võtta kasutusele lisalukk,“ manitseb Kanepi oma sõite ja peatumisi hoolikalt planeerima. „Lukkudest vastupidavamad ja tugevamad on terasest U-kujulised lukud ning liigendlukud, mille lülid koosnevad samuti terasest. Neid ei hammusta nii kergelt läbi, kui tavalist trosslukku,” kinnitab rattaekspert.

Ole hoolas ka kodus!

Kuigi linnapildis kehvalt lukustatud rattad võivad pikanäpumeestele tunduda hea saagina, siis tegelikult viiakse üle poole Eestis registreeritud rattavargustest toime just kodustest hoiupaikadest – garaažidest, kuuridest, trepikodadest ja keldritest. „Kõige turvalisem on muidugi jalgratas koduesikusse või korterisse tõsta, kuid arusaadavalt ei tundu ahvatlev vihma kätte jäänud ratast viienda korruse korterisse tarida,“ tõdeb Kanepi. Kortermajade koridorides rataste hoidmist piiravad tuletõrje-eeskirjad, samuti ei saa kunagi kindel olla, et keegi välisust kogemata lahti ei unusta, muutes koridori pargitud rattad varastele kergeks saagiks.