Kampaania otsis selgeid grupijuhte täna Paidest

Selge grupijuhi kampaania on läbi käinud juba seitse Eesti linna. Täna on järg jõudnud Paide kätte. Esimesed inimesed olid kohal juba enne registreerimise algust ning huvi oli tähelepanuväärne: suurel hulgal inimesi on nõus enda ja oma lähedaste tervise ning ohutuse nimel alkohol pruukimata jätta ning oma seltskonnas kaine grupijuht olema.