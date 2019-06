Esnas annab kontserdi puhkpilliorkester

Harjumaa noorte puhkpilliorkester on valdavalt Harjumaa noortest muusikutest koosnev orkester, mis pakub oma liikmetele lisaks koosmängurõõmule võimalust avastada maailma ringirändamise kaudu. Üle 20 tegevusaasta jooksul on orkester jõudnud sügavalt tõmmata oma kopsudesse õhku pillimänguks Gotlandil, Taanis, Ungaris, Hispaanias, Prantsusmaal, Islandil, Norras, Sloveenias ja Slovakkias, korduvalt lähiümbruses, meie naabrite juures Soomes ja Lätis. Ränduritele omase uute teadmiste saamahimu kõrval on noored olnud Eesti muusika eksportijad. Laia maailma avastamine algab tegelikult palju lähemalt, kui seda on kauged sihtkohad. Oma väikesed jäljekesed kontsertidena on orkester maha jätnud lugematul arvul väikelinnadesse nii Harjumaal kui ka kogu Eestis.

Seekord on orkestri siht Esna küla Järva maakonnas, mis on ennast kultuuriliselt teadvustava ja kultuurijuuri taaselustava külana uuesti kaardile märkinud. Noored tahavad oma silmaga ära vaadata, kas Esna galerii on ka päriselt olemas ning milline näeb välja seriaali “Naabriplika” võtteplats ilma teleri vahenduseta. Esna galerii juures on 27. juuni keskpäeval kontsert, mis on suure, 35-liikmelise orkestri esmaesinemine Esnas. Sellega jätab ta veel ühte põnevasse Eestimaa kohta maha oma jalajäljed.

Kuna Esna kontserdi ettevalmistuseks on orkester hulk tööd teinud, uusi lugusid juurde õppinud ja vanu meelde tuletanud, esitab ta sama kava ka idanaabrite juures. Pihkva linnas rahvusvahelistel hansapäevadel loodab orkester kirja saada esimese esinemise Venemaal.