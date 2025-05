Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimasel ajal on Paides palju kära tehtud selle ümber, et teater enam ei tegutse. Selle kõige varjus on aga ära unustatud, et järgmisel aastal saab juba 30aastaseks ehe kogukondlik huviteater, kes on kõik need aastad suuremat kära tegemata õhinapõhiselt teatrit teinud. Huviteatri etendustele müüakse sageli üle saja pileti ja vaatamata sellele, et keegi erilist rahatuge ei paku, on näitlejad jaganud teenitud tulu lahkelt kohalikele laste- ja noorteasutustele.

* Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi pälvinud Järvamaa keskraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Melani Adrat on eriline nähtus, sest nii noori inimesi selles valdkonnas kuigi sageli ei kohta. Tema on oma valikuga rahul, leides, et rahulik keskkond on noorele inimesele sobiv hüppelaud tööellu.

* Järva vallast sai esimene omavalitsus, kellele haridus- ja teadusministeerium määras 3000eurose sunniraha, sest valla koolides jääb puudu ametinõuetele vastavaid õpetajaid. Probleem on kestnud aastaid ning pingestunud seoses õpetajate vananemise noorte spetsialistide nappusega. Esmaspäeval kogunesid Järva valla haridustöötajad Põhja-Järva­ kooli Aravete majja vallavalitsuse korraldatud semina­rile, et arutleda olukorra parandamise võimaluste üle.

* Paide linnavolinik ja endine linnapea Alo Aasma avalikustas sotsiaalmeedias, et tema aeg regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantslerina saab läbi. Tema viimane tööpäev on 30. mail. Aasma sõnas, et kuigi tema tööleping lõppeks ametlikult alles sügisel, on ta otsustanud ameti maha panna veel enne suve. «See on amet, kus tuleb endast pidevalt anda sada protsenti, nii et sädemeid lööb kahte lehte. Nelja lapse ja pere kõrvalt on sellist tempot pikalt väga raske hoida. Leian, et olen oma perele palju võlgu. Ehk siis lahkumise põhjused on puhtalt isiklikku laadi – võtan aja maha,» selgitab ta.