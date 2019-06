Eesti Loomakaitse Selts: ära jäta oma lemmikut sooja ilmaga autosse ega otsese päikesevalguse kätte

Kahjuks tuleb endiselt ette juhtumeid, kus omanikud jätavad poodi minnes oma lemmiklooma autosse, arvates, et kiiresti ära käies midagi ei juhtu või irvakil aken aitab. Tegelikult tõuseb autos, ka veidi avatud aknaga, temperatuur minutitega kahekordseks. „Ikka veel võime soojade ilmadega kohata parklates pilukile jäetud akendega autosid, kust vaatab vastu lõõtsutav koer. Veidigi soojemate ilmadega on looma autosse jätmine ohtlik ja kindlasti ei päästa looma kuumarabandusest auto avatud aken ega ka auto parkimine varju või parkimismajja,” ütleb Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Jana Adamsons.

Kui näed kuuma ilmaga parklas seisvat autot, kuhu on jäetud loom üksinda, tasub kohe ühendust võtta häirekeskusega (112). Auto numbrimärgi abil on politseil võimalik tuvastada omanik ja temaga ühendust võtta. Kui looma olekus on märgata allloetletud ohumärke, tuleb paluda politseilt kiiret tegutsemist.