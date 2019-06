Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles, et hetkeandmete kohaselt on üks puhkekompleksi hoonetest lausleegis. Lisaks selle kustutamisele tegelevad päästjad ka kõrvalolevate hoonete tule eest kaitsmisega.

Vana-Veski puhkekeskuse esindaja Tanel Paavo ütles, et keset päeva süttis ootamatult põlema nende saunamaja. Tegemist on teada-tuntud peopaigaga, kus on ööbimiskohad 12-15 inimesele, kaminasaal ning saun.