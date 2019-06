Selleaastased riigieksamite tulemused on varasemate aastatega sarnased

2019. aasta riigieksamite esmased tulemused on võrreldes varasemate aastatega jäänud stabiilseks. Võõrkeeleeksamite osas on märgata suuremat huvi erinevate võõrkeeleksamite valimisel ja ka üha enam noori esitab vajalikku keeloskustaset kinnitava tunnistuse. Aasta-aastalt on paranenud eesti keele teise keelena eksamitulemused.