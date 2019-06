Enne jaanitule süütamist veendu, et lõkkes pole linnupesa

Eesti Ornitoloogiaühing palub pidulistel enne tule süütamist veenduda, et lõkke jaoks valmis pandud oksa- või risuhunnikusse pole keegi oma pesa teinud. Vaata tähelepanelikult, kas näed lõkkematerjalis pesa, märkad oksahunnikus linde askeldamas või kuuled linnupoegi või vanalinde häälitsemas. Kui miski viitab sellele, et mõni lind või loom on sinna pesa teinud või tegutseb seal, siis jäta tuli süütamata. Näiteks kaks aastat tagasi jäi Saaremaal linnupesa tõttu suur jaanilõke süütamata ja selle asemel tehti väiksem tuli.