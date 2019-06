Koosviibimisel osalenud Järva abivallavanem Tiina Oraste tänas mälestushetke juures Müüsleri külaseltsi selle eest, et ausamba juurde viiv tee on nüüd ilusti korda tehtud. Oraste sõnutsi on see tee teatud mõttes ka kodutee neile, kes Müüsleri kandis toimunud lahingutes Eesti vabaduse eest võideldes langesid.