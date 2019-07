Paide gümnaasiumi hoonele tekkis lõpuks oma nägu

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et Paide on üks esimesi linnu, mis oli huvitatud riigigümnaasiumi loomise ideest. «Mul on siiralt hea meel, et unistus riigigümnaasiumi päris oma koolihoonest saab peagi reaalsuseks,» sõnas ta. «Kaunis ajalooline gümnaasiumihoone saab värske ja väärika sisu. Usun, et uuest koolimajast saab inspireeriv keskkond kõigile Järvamaa gümnasistidele ja kogu kooliperele.» Ministri sõnul sobitub plaanitud koolimaja hästi ümbritseva linnaruumiga.