Pealinna massaažisalong kolib nädalavahetusteks kümblustallu

Muruniidukiga heinamaale sisseniidetud jalutusrada, omade seas tuntud kui projekt „Kuidas tuua linnainimesed mugavalt aasale jalutama” kulgeb kümblustalu valdusteni ja natukene üle piiri, jõuab Lintsi jõe äärde, laskub siis sedavõrd madalale, et talu peamaja kaob korraks hoopis vaateväljalt, kuid mis peamine, annab igasse keharakku signaali, et Kolu kümblustalus on vaikne. On vaikne nii Paide linnast lehetoimetusest tulnutele kui on vaikne pealinna vahet sõitjatele. Ja nende viimaste eest teavad kümblustalu eestvedajad Ülle ja Toomas väga hästi rääkida. On ju nad ise ühed sellistest. Korter Kalamajas ja töökohaks olev massaažisalong Hellad Kolumatsid Massaaž Telliskivi loomelinnakus, on nad oma tööd ja tegemised suutnud korraldada selliselt, et nädala esimene pool möödub pealinnas ja pikk nädalavahetus Kesk-Eestis Türi vallas Kolu külas Aadu talus. Kui kliendil on kehamudimist vaja ja Tallinna ajad ei sobi, siis asi see 90 kilomeetrit maha sõita on. Loevad ju tegijad, mitte niivõrd asukoht.