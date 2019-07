Algas perevägivalla vastu võitlev kampaania

"Perevägivald on varjatud kuritegu ja puudutab palju rohkemaid Eesti peresid, kui me mõelda tahaksime. Nende arvude taga on paljude ohvrite argipäev, mis on täis kannatusi. Iga juhtum on erinev, kuid on oluline teada, et igast sellisest olukorrast on olemas väljapääs. See ei ole ühelgi juhul lihtne, kuid see on olemas. Ka perevägivallajuhtumite järjest sagedasem registreerimine näitab, et haiget saanu on ühel hetkel näidanud üles uskumatut tugevust ja otsinud abi," ütles president Kersti Kaljulaid. "Perevägivald ei ole iialgi pere siseasi. See on kõigi meie asi. Mitte keegi ei tohi Eestis tunda, et ta on oma mures üksi. Nendes olukordades on abi otsimine suurim vägitegu."