Hoovimüügipäeva mõtte algataja ja eestvedaja Maarja Brause ütles, et Pikal tänaval läks kauplemiseks juba pool tundi enne ametlikku avamise aega. "Huvi on olnud suur. Ma arvan, et sellest hoovist on läbi käinud ligi 200 inimest," lausus ta tund aega enne hoovimüügi lõppu.