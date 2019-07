Arvamusfestivali uus eestvedaja on Kaspar Tammist

“Kodanikualgatusena sündinud ning esimestel aastatel entusiasmi pinnalt korraldatud festival on seitsme aastaga kasvanud tugevaks ja professionaalseks ettevõtmiseks ning sellest on kujunenud üks Paide linna tähtsündmusi. Olen festivali juures erinevates rollides tegutsenud viimased kuus aastat ning näinud korraldamise köögipoolt eri nurkade alt. Leian, et see on andnud mulle hea kogemuse ja kontaktid ka eestvedajana hästi hakkama saada,” ütles Kaspar Tammist.