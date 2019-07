Paide turumüüjad: meie inimesi ei tüssa

Täna päeval võib Paide turul näha pika kaupu täis leti taga müümas Janis Harkmanni, kes tõdeb, et inimesed on tõepoolest viimasel ajal muutunud pelglikumaks ning küsivad üha rohkem, kas müüakse ikka ausat kaupa. "Üks inimene on isegi karjunud ning hüüdnud, et ma müün Poola ja Leedu kaupa," muheles Harkmann.