Noored saavad elamuse lõhkumisest ja vandaalitsemisest

Elamuspargi juht Sulo Särkinen avaldas sotsiaalmeedia vahendusel, et olles aastate jooksul teinud kõikvõimaliku selleks, et Türi valla noortel oleks siin hea, põnev, mugav ja mõnus elada, on mõned nende hulgast tehtud töö nullinud ning käinud vandaalitsemas, lõhkumas ja varastamas nii elamuspargis kui rammu katsunud ka kesklinna parki üles seatud kiikede kallal.

„Oleme juba kaks kuud märganud, et elamuspargis kasutatakse atraktsioone ka pärast selle sulgemist,” märkis Särkinen. See on aga ohtlik salamisi seal lustijatele kuna ilma turvavarustuseta turnimine puude vahele üles seatud seiklusradadel on ohtlik ning võib lõppeda kurvalt.