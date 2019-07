Paide gümnaasium sai uue juhi

Margo Sootla on haridusvaldkonnas tegutsenud alates 2015. aastast, mil ta asus juhtima Väätsa Põhikooli. Tema varasem tegevus on tihedalt seotud infotehnoloogiaga - ta on pikalt töötanud nii eksperdi kui juhina Politseiameti telefon- ja raadioside arendusvaldkonnas kui ka siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses.