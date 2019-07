Karinu küla ja kooli rahvas sai kokku

Karinu külas on täna tähtis päev - Karinu esmamainimisest on möödas 500 aastat. Juubeliaasta tähistamiseks korraldati kõigi aegade suurim kokkutulek, kuhu oodatud ka Karinu kooli vilistlased ja õpetajad, et ühtlasti tähistada ka kooli 180. aastapäeva.