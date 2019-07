Enne ujuma minekut tasub uurida vee kvaliteedi kohta

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lembi Tiksi sõnul on kõrgenenud merevee temperatuurid ja madal soolasisaldus on loonud Läänemeres soodsad kasvutingimused mikroobidele, sealhulgas avirulentsete ehk mittepatogeensete vibrioonide tüvedele. „Mikroobe sisaldavas vees võib ujuda, kuid pole soovitav vett alla neelata. Riskifaktoriks on vigastatud naha kontakt mereveega,“ ütles Tiks.