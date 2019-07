Teetööd häirivad maanteel liiklust

Täpsemalt on tegemist maantee 87. – 88. kilomeetriga, kus Tallinna suunal on suletud üks sõidurada ning kehtestatud kiirusepiirang seoses teekatte taastusremondi töödega. Töid teostatakse nädala lõpuni ning liiklus on korraldatud vastavalt ajutisele liikluskorraldusele.