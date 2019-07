Juht suutis ühe õhtu jooksul kaks korda politsei eest põgeneda

Paide politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Mati Seire ütles, et politsei palus 17. juuli õhtul kella 21 ajal peatuda Piibe-Preedi-Koeru tee 12. kilomeetril liikunud sõidukil Mercedez Benz kahtluse tõttu, et selle roolis olnud juhil puudus vastava kategooria sõiduki juhtimiseks vajalik juhiluba. «Sõiduk eiras politsei peatumismärguannet ning lahkus. Sõiduki hilisemal kontrollimisel selgus, et selle roolis olnud 23-aastast meest on juhtimisõiguseta auto juhtimise eest karistatud varemgi,» rääkis Seire.