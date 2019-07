Türil selgus, et Mehaanika tänaval põletati metsale liiga lähedal lõket. Päästjad andsid korralduse tuleohutusnõuetele mitte vastav lõke kustutada.

Kuna kuum ja kuiv suveaeg on lähipäevil tulemas ning tuleoht metsades suur, tuletasid päästjad meelde, et lõke peab asuma metsast vähemalt 20 meetri kaugusel. Tuulise ilmaga ei tohi aga lõket üldse teha. Loomulikult võib lõket teha vaid selleks ettenähtud kohtades ning inimeste hoolsa järelvalve all.