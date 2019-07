Tallinna Tehnikaülikool matkab Järvamaale

Matk algab Esna külast Kareda vallas Järvamaal. Esnas kuulutab matka avatuks Järvamaa üks aktiivsemaid inimesi, Taltech IT teaduskonna vilistlane Tõnu Taal.

Koerus külastatakse elektrimootoreid tootvat ettevõtet Konesko, Järva-Jaanis vanatehnika varjupaika ning Koordi külas Hobukooli parki, kus loodusehituse põhimõtteid tutvustab Taltech vilistlane Sven Aluste, kes on 2004. aastal lõpetanud IT teaduskonna. Esnas külastatakse Lilian ja Martin Bristoli eestveetavat meisterlikkust eksponeerivat galeriid, mis on unikaalne terve Eesti kontekstis.