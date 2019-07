Köisi ja Müüsleri tähistasid ajaloolisi sünnipäevi

455 aasta möödumise puhul kogunes laupäeval umbes 150 selle kandiga seotud inimest Müüsleri parki, et vaadata ajas tagasi ja süüa juubelikooki.

Kaasalaulmise ja tantsukeerutamise võimaluse eest hoolitsesid Mait ja Mikko Maltis, Vahuküla näitering tõi külakostiks "Luuleõhtu Klaara juures". Kohalikelt ettevõtjatelt sai osta nii söödavat kui käsitööd.

Kilplaste kojas sai Andres Kruusmaa vahendusel kuulata põnevaid seiku kahe küla elust ja sealsetest nimedest. Tuli ilmsiks ka info, et Müüsleris on asustus olnud juba 13. sajandil - seega küla vanus võib olla enam kui 700 aastat. See fakt vajab veel täpsustamist, kuid oli osalejatele siiski meeldiv kuulda. Üllatav oli teada saada sedagi, et Raimond Valgre vanemad on seal kandis kasvanud ja elanud.

Samal ajal kasutasid lapsed võimalust osaleda Kilplala põneval seiklusretkel.

Sellest, et Müüsleri küla oli asustatud juba muinasajal annavad tunnistust mitmed riikliku kaitse alla kuuluvad kivikalmed ja sõjakalmed. Müüsleri külast on leitud vallasmälestisi ehk irdmuistiseid. Müüsleri mõisa saksa keeles Seinigal kohta on esimesed andmed 1623. aastast. Eestipärane nimi Müüsleri on mõisa omaniku Cord Meuseler nimest.

Köisi küla esineb ürikuis esmakordselt 1564. a. Mõis rajati siia 17. sajandil. Mõis ja Suur-Köisi küla asusid lõuna pool, Väike-Köisi küla põhja pool Koeru maanteed. Osaliselt on säilinud väike park.