Suvevollele kogunes seekord naisi rohkem kui mehi

Võistlussarja korraldav Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld tõdes, et tavaliselt muretseb ta selle üle, kas naisi ikka tuleb nii palju kohale, et saaks omaette turniiri korraldada. «Seekord oli kohal 19 naist, kes jagunesid viide võistkonda: neli neljast ja üks kolmene punt,» märkis ta. «Nii rohkearvulist naiste osalust pole ma ei mäletagi ning kindlasti leidis esmakordselt sarja ajaloos aset seik, et naisi oli võistlemas rohkem kui mehi.»