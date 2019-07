Killavoor teeb kummarduse tuletõrje ajaloole

27. juulil tähistab Järva-Jaani tuletõrje oma 120. aastapäeva. Järva-Jaani tuletõrje selts ja vanatehnika varjupaik korraldavad sellel puhul Järva-Jaani alevis tuletõrje- ja päästevaldkonna suunitlusega tehnikaparaadi koos muude üritustega, mis on ka üheks osaks üleriigilise organiseeritud tuletõrje 100. aastapäeva tähistamisest.

Killavoori üks korraldajaid Tuve Kärner on öelnud, et tehnikaparaadil soovitakse kokku saada 120 kõige erinevamat tuletõrje ja päästevaldkonnaga seotud sõidukit. «Juba täna on osalema registreerunud vägagi erinevaid liikureid alates pritsumehe jalgrattast lõpetades redel- ja voolikuautodega,» märkis ta.