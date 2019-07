Hoolimata inimeste vastumeelsusest hakatakse projekteerima Paide kodu

Uude elamusse tuleb neli korterit, kuhu igaühesse mahutatakse elama kuus inimest. Kõikides korterites on kuus magamistuba, elutuba ning vajalikud abiruumd. Neid inimesi hakkab toetama tegevusjuhendaja. Erivajadustega inimesi aidatakse näiteks rahaasjade planeerimisel ja töö leidmisel, kuna nii mõnigi tulevane asukas on võimeline ka töötama.

Eestis sulgetakse suuri hooldekodusid ning tuuakse erivajadustega inimesi normaalsesse keskkonda. Põhjuseks on see, et kõik inimesed soovivad elada kodus, mitte raviasutuses. Need inimesed, kes Paidesse tuuakse, on pärit Järvamaalt ning seetõttu soovivad nad naasta kodukohta.