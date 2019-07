Üks tähelepanelik linlane pidas seda igal juhul mitte kuigivõrd sobivaks tegevuseks ning tegi Paide tehisjärve ääres päevitavast mehest ka pilti. Tasub märkimist, et päevitati nii, et valvatav järv ja rand jäid päevitaja poole seljaga.

SA Paide Haldus juhatuse liige Janno Lehemets kinnitas, et päevitajaks on tõesti Paide Halduse palgal olev vetelpäästja. „Sama pilt saadeti eelmisel nädalal ka meile ning selle alusel võtsin meie vetelpäästjad ette. Tuvastasin päevitaja ja tegija kinnitas, et see oli esimest ja viimast korda,“ selgitas ta.