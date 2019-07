Leia enda näokujule sobivad päikseprillid

Optometrist lisas, et päikeseprille valides peaksid need näo ees mugavalt olema ning ei tohiks kusagilt pigistada. Tähelepanu tuleks pöörata ka sangade pikkusele, et need poleks liiga pikad ega liiga lühikesed. „Samuti tuleks jälgida, et prillid toetuksid ainult ninale, mitte põskedele, vältimaks klaaside uduseks minemist kuuma ilmaga. Päikeseprillid võivad tavaprillidest olla ka suuremad ja laiemad, kaitstes nii silmi rohkem päikese eest ka ülevalt ja külgedelt,“ selgitas Väljari, kuid juhtis tähelepanu, et kulmud võiksid jääda kas päikeseprillidest veidi ülespoole, jääda raami piiri peale või võiksid kaetud olla - kindlasti ei tohiks jääda liiga suurt vahet, sest see tekitab topeltkulmu efekti.