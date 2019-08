Türi elamusparki kogunesid mitmikud üle Eesti

Mitmike kokkutulekuk on varem toimunud näiteks loomaaias või Vabaõhumuuseumis. Järvamaale jõudis see üritus esimest korda. Kui muidu on tegemist tavalise pereüritusega, siis Türi elamuspargis ringi kõndides torkas silma, et kaksikute vankreid liikus ringi tõepoolest väga palju. Kolmikute vankreid oli väha, kuid mõned siiski. Kohal olid ka Eesti ainsad nelikud: neli armast väikepiigat.