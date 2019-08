Skye terjer, tuntud ka kui skaiterjer, on Suurbritanniast Šotimaalt pärinev koeratõug. Arvatavalt on tõug saanud nime Skye saare järgi.

Samuti enda terjeritega kohal olnud Maiu rääkis, et Skye terjerid on väga sõbralikud loomad, kes sobivad hästi ka lastega peresse. Kahjuks ähvardab Skye terjereid väljasuremisoht. Eestiski on seda tõugu kutsasid vaid umbes 40.